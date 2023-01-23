Российские войска уничтожили более 110 солдат ВСУ на двух направлениях

ВС России уничтожили более 110 солдат ВСУ на купянском и краснолиманском направлениях

Вооруженные силы (ВС) России за сутки уничтожили более 110 украинских солдат на купянском и краснолиманском направлениях. Об этом в понедельник, 23 января, журналистам сообщили в Минобороны России.

На купянском направлении российские войска нанесли поражение силам 14-й и 92-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате чего было уничтожено более 40 военнослужащих.

На краснолиманском направлении, добавили в оборонном ведомстве, российская артиллерия и Воздушно-десантные войска нанесли поражение подразделениям 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ. В результате атаки ВС России в районе Серебряного лесничества противник потерял до 70 солдат.

В оборонном ведомстве добавили, что на краснолиманском направлении также были уничтожены две американские станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50.

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Краснополье в Донецкой народной республике (ДНР).

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).