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14:16, 23 января 2023Россия

Российские войска взяли под контроль Краснополье в ДНР

Спикер Минобороны Конашенков заявил, что ВС России взяли под контроль Краснополье в ДНР

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы России (ВС) взяли под контроль населенный пункт Краснополье в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил журналистам официальный спикер Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По сообщению представителя оборонного ведомства, в установлении контроля над поселком участвовали не только регулярные части ВС, но и «добровольцы штурмовых отрядов».

«На донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освободили населенный пункт Краснополье», — заявил Конашенков.

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По словам спикера Минобороны, на этом участке военных действий российские силы уничтожили более 60 солдат противника, а также несколько единиц техники, среди которой — поставленная США Украине радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства AN/TPQ-50.

20 января на этом же направлении российские войска взяли под контроль населенный пункт Клещеевка под Артемовском.

Краснополье — село в Славянском районе ДНР. По данным переписи 2001 года в селе проживали 327 человек.

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Марк Леонов
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