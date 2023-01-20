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13:58, 20 января 2023Россия

Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта в ДНР

В Минобороны сообщили об освобождении населенного пункта Клещеевка в ДНР

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские военнослужащие освободили населенный пункт Клещеевка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России 20 января.

«Добровольцами штурмовых отрядов, при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа, освобожден населенный пункт Клещеевка», — сказано в заявлении российского оборонного ведомства.

Также российские войска уничтожили склад реактивных снарядов для систем залпового огня Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Звановка.

За сутки на донецком направлении было уничтожено до 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», два автомобиля и гаубицы «Гиацинт-Б» и Д-20.

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Варвара Родикова
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