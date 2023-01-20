В ДНР сообщили об освобождении села под Артемовском

Штаб теробороны ДНР заявил, что российские силы освободили село Клещеевка в регионе

Российские силы освободили Клещеевку, крупное село, которое находится в южных пригородах Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР) в Telegram.

«По состоянию на 20 января 2023 года на территории Донецкой Народной Республики российские войска освободили Клещеевку», — сказано в сообщении.

16 января стало известно о взятии населенного пункта отрядами ЧВК «Вагнер». Как отмечается, военные выбили украинскую армию из Клещеевки. Позднее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин также заявил, что село контролируется вагнеровцами. По его словам, вокруг населенного пункта идут ожесточенные бои и «противник цепляется за каждый метр земли». Кроме того, он предрек взятие Артемовска.

Ранее российская армия взяла под контроль поселок Соль в ДНР. Командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков отметил, что с началом зачистки Соледара украинские офицеры и иностранные наемники бежали из населенного пункта. При этом, они бросили рядовой состав армии Украины.

