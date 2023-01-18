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23:46, 18 января 2023Россия

Командир спецназа рассказал о взятии поселка Соль российскими военными

Командир спецназа Новиков: поселок Соль после Соледара легко перешел под контроль ВС РФ
Бойцы добровольческого батальона

Бойцы добровольческого батальона. Фото: РИА Новости

Поселок Соль в Донецкой народной республике (ДНР) после взятия города Соледара легко перешел под контроль Российской армии, заявил командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай». Об этом пишет ТАСС.

По словам военнослужащего Вооруженных сил (ВС) РФ, с началом зачистки Соледара украинские офицеры и иностранные наемники бежали из населенного пункта. Они бросили рядовой состав Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Населенный пункт Соль небольшой, поэтому его жестко штурманули, быстро. Кто успел сдаться — сдались», — подчеркнул он.

Как рассказал командир подразделения спецназа, украинские офицеры бежали из поселка Соль еще около недели назад.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о потенциальном окружении ВСУ в Северске.

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Марина Совина
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