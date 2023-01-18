Пушилин заявил о потенциальном окружении ВСУ в Северске

Глава ДНР Пушилин заявил, что части ВСУ в Северске рискуют попасть в окружение

После взятия железнодорожной станции Соль, находящейся севернее Соледара, группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) начала испытывать проблемы со снабжением, а части украинской армии в Северске рискуют попасть в окружение. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире Первого канала.

«Что немаловажно, после того, как была взята под контроль станция Соль, то есть перерезаны основные пути снабжения Артемовска и Северска, та группировка, которая находится сейчас в укрепрайонах Северска, рискует попасть в окружение. Ну и со снабжением сейчас, конечно же, на порядки хуже», — сказал Пушилин.

Накануне пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Киев готов серьезно рассмотреть вопрос о возобновлении переговоров с Россией при соблюдении универсальных принципов международного права.

Вскоре глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году сообщил, что речи о переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским быть не может, поскольку глава украинского государства законодательно запретил вести переговоры с Москвой.