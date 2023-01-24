Россиянам пообещали новый способ добраться до Грузии и Абхазии

Морпорт Сочи планирует запустить пассажирское сообщение в Грузию и Абхазию

Морпорт Сочи пообещал россиянам запустить пассажирское сообщение в Грузию и Абхазию по Черному морю, в настоящее время ведутся переговоры. О новом способе добраться до курортных стран рассказал ТАСС гендиректор АО «Морпорт Сочи» Юрий Владимиров.

По его словам, запуск намечен на лето 2023 года. Предварительно уже известно, что перевозки из Сочи в Грузию будут осуществляться в Батуми. Владимиров объяснил, что для туристов из России актуален вопрос запуска новых морских сообщений.

«Мы постараемся удовлетворить требования наших туристов, насколько это возможно, развиваться в этом направлении», — заключил он.

Ранее стало известно, что в 2023 году также планируется запуск морских круизов из Сочи в Египет. Такую идею предложил турецкий лидер круизного туризма Miray Cruises, которому принадлежит лайнер Astoria Grande. В настоящее время он уже осуществляет круизы из Сочи в Турцию.