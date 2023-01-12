Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:43, 12 января 2023Путешествия

Россиянам предложили новый способ посетить Египет

Компания Miray Cruises предложила россиянам отправиться в Египет на круизном лайнере

Фото: Spencer Davis / Unsplash

Турецкий лидер круизного туризма Miray Cruises предложил россиянам новый способ посетить Египет. Компания планирует запустить в страну рейсы из Сочи, передает РИА Новости.

В Miray Cruises подчеркнули, что хотят расширять разнообразность маршрутов принадлежащего им лайнера Astoria Grande, который в настоящее время уже осуществляет круизы из Сочи в Турцию. Если идея будет утверждена, пассажиры смогут узнать детали запуска маршрута на сайте авиакомпании.

Astoria Grande начала ходить из Сочи в Стамбул в июле 2022 года. Последние круизы в Турцию в прошедшем сезоне отправились 15 и 22 октября. В настоящее время это единственный лайнер, осуществляющий морские круизы из России за границу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Зарина Дзагоева
Обсудить
Последние новости
В Конгрессе призвали расследовать инциденты с секретными документами Байдена
Аналитик высказался о будущем биткоина
Обвиненного в убийстве двух россиянок иностранца объявили в международный розыск
Россиянина осудили на 17 лет за домогательства к маленьким мальчику и девочке
Малахов рассказал о поездках Мишустина в монастырь
Россияне бросились обмениваться жильем
В Госдуме заявили об отсутствии планов увеличивать численность призывников
Диетолог Гинзбург перечислил эффективные приемы для похудения
Парикмахер назвала самые раздражающие привычки клиентов
Друзья Джека Николсона начали переживать из-за образа жизни актера
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.