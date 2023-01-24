На Украине обвинили ЮНЕСКО в использовании «пророссийских нарративов»

Одессу попросили включить в список наследия ЮНЕСКО без «пророссийских нарративов»

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, мэр Одессы Геннадий Труханов и постоянный представитель республики при ЮНЕСКО Вадим Омельченко опубликовали открытое письмо, в котором попросили организацию включить исторический центр Одессы в список Всемирного наследия без «пророссийских нарративов». Текст их обращения был опубликован на сайте украинского министерства культуры.

По словам чиновников, Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест «прибегнул к политизации досье», включив в него информацию об основании Одессы российской императрицей Екатериной II, которой не было в изначальной версии документа, поданного Украиной в октябре 2022 года.

«Мы не можем мириться с присутствием в документе, подготовленном Центром Всемирного наследия по украинской номинации, пророссийских нарративов, которые противоречат аргументации оригинального украинского досье», — говорится в письме.

В декабре в Одессе по решению городского совета снесли памятники российской императрице Екатерине II и полководцу Александру Суворову. Оба монумента местные власти решили переместить на хранение в Одесский национальный художественный музей.