Порноактриса опровергла популярный стереотип об OnlyFans

Порноактриса Амор опровергла стереотип о том, что на OnlyFans можно легко заработать

Британская порноактриса Лейси Амор (Lacey Amour), зарабатывающая на платформе OnlyFans, опровергла популярный стереотип о том, что благодаря сайту можно получить легкие деньги. В интервью North Wales Online она перечислила трудности, с которыми сталкиваются модели, пытающиеся достичь успеха на сервисе.

Амор рассказала, что хорошо зарабатывает с помощью OnlyFans, однако в реальности работа на платформе выглядит не так, как представлена в соцсетях. «Все показано так, будто ты заводишь страницу и сразу же получаешь 10 тысяч фунтов стерлингов (около 850 тысяч рублей — прим «Ленты.ру»). Все обстоит абсолютно не так и, на самом деле, на OnlyFans работают 1,2 миллиона моделей. Средняя модель зарабатывает порядка 150 долларов (около 10 тысяч рублей — прим «Ленты.ру») в месяц», — заверила порноактриса.

По ее словам, создание популярного аккаунта, который приносил бы автору достойный доход, требует множества усилий и больших временных затрат, однако даже в этом случае успех не гарантирован. Как подчеркнула Амор, после регистрации на OnlyFans модели необходимо прорекламировать свой профиль и обзавестись подписчиками. Для этого девушкам необходимо ежедневно делать многочисленные публикации в своих аккаунтах в других соцсетях. При этом, как уточнила порноактриса, там аккаунты ее коллег нередко блокируют.

«Ты сталкиваешься с ненавистью в соцсетях, тебе нужно покупать нижнее белье и реквизит, придумывать идеи для съемки, тратить часы на поездку до клиники, которая сделает полный тест на заболевания, передающиеся половым путем, находить надежных партнеров для съемок, находить локацию для съемок и вкладываться в ее аренду, устанавливать свет, благодаря которому ты будешь выглядеть хорошо, устанавливать камеры, играть в сцене, прикладывать усилия к тому, чтобы все выглядело хорошо на видео», — назвала Амор трудности в заработке с помощью OnlyFans. Помимо того, как добавила порноактриса, моделям необходимо редактировать контент, продвигать его и круглые сутки общаться с подписчиками.

Ранее порноактриса Дженна Стар заявила, что родственники уважительно относятся к ней. По ее словам, такое отношение членов семьи обусловлено ее высоким заработком и тем, что она достигла успеха в своих начинаниях.