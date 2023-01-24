Диетолог назвала избавляющий от лишнего веса продукт

Диетолог Наталья Комова посоветовала чаще пить кофе для избавления от лишнего веса

Врач-диетолог Наталья Комова назвала продукт, который помогает избавиться от избыточного веса. Соответствующую информацию приводит издание Express.

Для борьбы с лишним жиром эксперт посоветовала чаще пить кофе. По ее словам, кофеин усиливает термогенез (процесс производства тепла в организме — прим. «Ленты.ру») и позволяет сжигать большее количество калорий.

Однако диетолог добавила, что потреблять кофе следует в умеренных количествах. «Большие объемы продукта могут привести к раздражительности, головным болям, учащенному сердцебиению, нервозности, бессоннице и мышечному тремору», — пояснила она.

Известно, что в 2020 году Гарвардская школа общественного здравоохранения провела исследование, в ходе которого выяснилось, что четыре чашки кофе в день действительно могут уменьшить жировые отложения. «Кофе, а точнее кофеин, уже много лет находится в центре внимания из-за его способности влиять на аппетит и массу тела», — заключила тогда эксперт Лона Сандон.

В декабре 2022 российский пластический хирург Виталий Тимошенко раскрыл правду о популярной операции по удалению жировых отложений. Речь шла о липосакции, которую, по словам врача, многие пациенты считают методом похудения. Тимошенко опроверг данное заблуждение, заявив, что после хирургического вмешательства организм будет стараться вернуть утраченные килограммы.