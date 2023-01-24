Шон Пенн представит фильм о событиях на Украине на Берлинском кинофестивале

Шон Пенн представит фильм «Суперсила» о событиях на Украине на Берлинском кинофестивале

Американский актер и режиссер Шон Пенн представит документальный фильм «Суперсила» (Superpower) о событиях на Украине на Берлинском кинофестивале. Об этом сообщает Deadline.

Кинокартину покажут в рамках внеконкурсной программы вместе с другими картинами о событиях на Украине. Известно, что в киноленте принял участие президент Украины Владимир Зеленский.

73-й Берлинский международный кинофестиваль пройдет с 16 по 26 февраля.

Ранее президент Украины рассказывал, что Шон Пенн снимает снимает документальный фильм о происходящем на территории страны. «С первого дня полномасштабного вторжения он был в Киеве и собственными глазами видел, что такое российская агрессия. Скоро всю правду о войне благодаря его фильму сможет увидеть и весь мир», — отмечал украинский лидер.

Пенн дважды получал премию «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль»: в 2004 году («Таинственная река») и в 2009-м («Харви Милк»).