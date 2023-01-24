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14:07, 24 января 2023Ценности

Айза Анохина раскрыла причины своего сходства с Людмилой Гурченко

Анохина заявила, что ее сравнивали с Гурченко из-за одутловатого лица после подтяжки лба

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певица, дизайнер и бывшая жена российского рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай (Анохина) раскрыла причины своего сходства с актрисой Людмилой Гурченко. На эту тему она высказалась в передаче «Злые языки», опубликованном на RuTube.

Ведущие шоу обратили внимание на улучшения во внешности знаменитости и отметили, что ее лицо обрело более четкий контур. По словам Ай, подтяжка лба и бровей, которую она перенесла год назад, потребовала долгой реабилитации. Бизнесвумен отметила, что сразу после пластической операции ее лицо стало одутловатым, из-за чего хейтеры сравнивали ее с Гурченко.

«Хирург сказал, что так будет год. Результатом довольна. (...) У меня просто прекрасный хирург. Я ему доверяю. Однажды пришла и сказала: "Делай что хочешь". Три дня назад попросила уменьшить нос, он меня выгнал», — заявила предпринимательница и добавила, что также делала пластику груди и липоскульптурирование.

В мае 2022 года сообщалось, что Ай закрыла свой салон красоты «Ай-лаб» на Поклонной улице в Москве из-за финансовых трудностей после пандемии COVID-19 и санкций. Телезвезда подчеркнула, что проблемы начались еще во время пандемии, но введенные в отношении России санкции сделали продолжение бизнеса невозможным.

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Карина Черных
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