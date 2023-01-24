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10:52, 24 января 2023Россия

Обгоревший труп девушки нашли в квартире в центре Петербурга

Обгоревший труп 20-летней девушки нашли в квартире в Адмиралтейском районе Петербурга

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Обгоревший труп 20-летней девушки был найден в квартире на улице Серпуховской Адмиралтейского района в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщает во вторник, 24 января, РЕН ТВ.

Сотрудники правоохранительных органов начали выяснять обстоятельства смерти местной жительницы. Тело девушки было направлено в морг на экспертизу.

Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В ноябре 2022 года сообщалось, что в Петербурге 41-летнего гражданина одного из стран ближнего зарубежья задержали по подозрению в убийстве 27-летней женщины, в квартире которой он делал ремонт.

В полиции разъяснили, что россиянка поехала в свою квартиру на Студенческой улице, чтобы проверить, как проходит ремонт. После этого она перестала выходить на связь. Ее близкие заявили об исчезновении женщины в отдел МВД. Позже стражи порядка провели осмотр квартиры. В углу одной из комнат между мешками со строительным мусором было обнаружено тело убитой хозяйки, завернутое в полиэтилен.

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Анна Щербакова
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