Путин рассказал о своей первой школьной учительнице

Президент России Путин поделился воспоминаниями о своей первой школьной учительнице

Президент России Владимир Путин охарактеризовал свою первую школьную учительницу как очень добрую женщину. Слова главы государства приводит ТАСС.

«Я тоже помню (первую учительницу). Чижова Тамара Павловна была у нас такая. Очень добрая», — поделился воспоминаниями президент, обсуждая вопросы наставничества на совещании с членами правительства. Путин добавил, что Чижова была профессионалом и учила его с первого класса.

Президент отметил, что за последние два года прием в вузы по педагогическим специальностям возрос — по его убеждению, государство должно поддержать эту тенденцию.

Ранее классная руководительница российского лидера Вера Гуревич, обучавшая его с пятого по восьмой класс, рассказала про школьные годы главы государства. Женщина утверждает, что с первых уроков Путин демонстрировал удивительные способности.