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20:00, 24 января 2023Россия

Путин сравнил производство ракет для ПВО в России и в мире

Путин заявил о сопоставимости российского производства ракет для ПВО с мировыми объемами

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Объемы российского производства ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО) сопоставимо со всеми мировыми объемами. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

«Что касается ракет ПВО в целом, разного назначения, российское производство сопоставимо со всем мировым производством. Кроме всего прочего, и сами системы современные и надежные», — сообщил глава государства.

Сравнивая производство отечественных ракет с ракетами Patriot, создаваемыми в США, Путин отметил, что российское производство превосходит американское «больше чем в три раза».

Ранее американский журнал Popular Mechanics сообщил о нескольких типах российских ракет, наводящих ужас на США. По словам автора статьи, лидером «рейтинга ужаса» стали гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

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Варвара Родикова
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