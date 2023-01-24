Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:58, 24 января 2023Силовые структуры

Вандал получил срок за повреждение фонарей на Львином мосту в Петербурге

В Петербурге вандала отправили в колонию-поселение за повреждение фонарей на Львином мосту

Фото: Александр Петросян / Коммерсантъ

Жителя Петербурга Марселя Вильямовича Ромеро Тамайо приговорили к восьми месяцам колонии за повреждение фонарей на Львином мосту через канал Грибоедова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре города.

По данным надзорного ведомства, инцидент произошел 26 июня 2022 года. Нетрезвый мужчина повредил торшеры. Как уточняет «Фонтанка», это произошло из-за того, что вандал повис на проводе между фонарями.

Ущерб от его действий составил 159 тысяч рублей. Спустя четыре месяца светильники починили и вернули на место.

Ранее сообщалось, что в Калининграде задержали 49-летнего мужчину из-за пожаренного на Вечном огне мяса

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Германия согласилась отправить танки на Украину
США заявили о скором принятии решения по отправке танков Украине
Москвичи обвинили фирму по борьбе с насекомыми в подкидывании тараканов в дом
Вандал получил срок за повреждение фонарей на Львином мосту в Петербурге
Адвокат Киркорова рассказал подробности о проблемах певца с недвижимостью
Россиянин предстанет перед судом за убийство милиционера в 2002 году
Группа Panic! At The Disco прекратит свое существование
Жильцов дома в Москве атаковали грызуны
Житель российского города поскользнулся на неочищенной дорожке на мосту и умер
Европа смогла значительно снизить потребление газа
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.