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Пожарившего на Вечном огне курицу россиянина задержали в Калининграде

В Калининграде задержали 49-летнего мужчину из-за пожаренного на Вечном огне мяса

В Калининградской области правоохранители задержали 49-летнего местного жителя по делу об осквернении Вечного огня на мемориале Великой Отечественной войны. Об этом во вторник, 28 июня, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Ранее сообщалось, что в сети появились фото мемориала после действий вандалов — кто-то разложил вокруг Вечного огня тушки птиц. В этот же день председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Калининградской области Дмитрию Бочарову возбудить уголовное дело и в кратчайшие сроки найти причастных к совершению преступления.

На опубликованных кадрах видно, как стражи порядка беседуют с задержанным. Подозреваемый полностью признает свою вину и говорит, что был голоден и пьян, когда жарил курицу.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

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Екатерина Власова
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