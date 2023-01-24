Сальдо заявил о возвращении жителей левобережья Херсонской области в свои дома

Сальдо заявил о возвращении мирных жителей левобережья Херсонской области в свои дома

Мирные жители левобережья Херсонской области, как и ранее, имеют возможность эвакуироваться вглубь российской территории, однако большая часть уехавших граждан, наоборот, уже возвращается в свои дома. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо, сообщает во вторник, 24 января, РИА Новости.

«Возвращаются те, кто уехал чуть-чуть подальше, вглубь Херсонской области», — сказал он.

На данный момент под контролем России находится 75 процентов территории Херсонской области. Линия боевого соприкосновения между российскими и украинскими военными проходит по руслу реки Днепр.

Ранее Владимир Сальдо заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) постоянно пытаются форсировать Днепр, однако их попытки претерпевают неудачу, так как вся пойма контролируется российскими военными.