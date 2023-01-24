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14:51, 24 января 2023Бывший СССР

Стало известно о неудачных попытках Украины форсировать Днепр

Врио губернатора Херсонской области Сальдо заявил о попытках Киева форсировать Днепр

Фото: Reuters

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) постоянно пытаются форсировать Днепр, однако их попытки претерпевают неудачу, так как вся пойма контролируется российскими военными. Цитату приводит ТАСС.

«Попытки форсировать Днепр или переправиться с правого на левый берег регулярно возникают, но и регулярно терпят неудачу, потому что абсолютно вся пойма Днепра контролируется нашими вооруженными силами», — сказал Сальдо. По его словам, смысла в этих действиях нет, они вызваны «выдумками» командиров и Киева.

Ранее стало известно, что российские войска сорвали попытку подразделений ВСУ форсировать Днепр в районе Новой Каховки.

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Алевтина Запольская
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