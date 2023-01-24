Российские войска пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр

ВС России сорвали попытку ВСУ форсировать Днепр в районе Новой Каховки

Российские войска сорвали попытку подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) форсировать Днепр в районе Новой Каховки, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб Херсонской области.

Отмечается, что украинские военные предприняли попытку форсирования утром в районе Корсунка, Днепряны.

«Попытка сорвалась. На противоположном берегу было обнаружено скопление боевых машин пехоты (БМП) и живой силы. По ним нанесли огневое поражение. Итог: шесть БМП, три катера, до 100 военнослужащих ВСУ», — сообщил он.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о вскрытии позиций украинских войск российской армией в Запорожской области. Тактические успехи Вооруженных сил России позволили постепенно сдвинуть линию фронта к северу области.