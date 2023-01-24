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12:41, 24 января 2023Бывший СССР

Российские войска пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр

ВС России сорвали попытку ВСУ форсировать Днепр в районе Новой Каховки

Фото: Radio Free Europe / Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko / Reuters

Российские войска сорвали попытку подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) форсировать Днепр в районе Новой Каховки, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб Херсонской области.

Отмечается, что украинские военные предприняли попытку форсирования утром в районе Корсунка, Днепряны.

«Попытка сорвалась. На противоположном берегу было обнаружено скопление боевых машин пехоты (БМП) и живой силы. По ним нанесли огневое поражение. Итог: шесть БМП, три катера, до 100 военнослужащих ВСУ», — сообщил он.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о вскрытии позиций украинских войск российской армией в Запорожской области. Тактические успехи Вооруженных сил России позволили постепенно сдвинуть линию фронта к северу области.

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Варвара Кошечкина
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