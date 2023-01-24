В Запорожской области сообщили о вскрытии позиций ВСУ

Рогов заявил о вскрытии ВС России позиций ВСУ на 1-й линии обороны в Запорожской области

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил РИА Новости о вскрытии позиций украинских войск российской армией в Запорожской области.

«Уже вскрыты позиции украинских войск на первой, а также частично на второй и третьей линиях обороны», — отметил он.

Кроме того, по утверждению Рогова, тактические успехи Вооруженных сил России (ВС РФ), а также точная работа артиллерии и авиации позволили постепенно сдвинуть линию фронта к северу области. При этом Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно несут большие потери в живой силе и военной технике, добавил он.

Ранее Рогов сообщил, что ВСУ в срочном порядке создают новые части, чтобы избежать обвала фронта на запорожском направлении. «Среди них 23-я и 33-я механизированные бригады ВСУ», — написал Рогов. По его словам, в указанные мехбригады собраны около полутора тысяч человек.

