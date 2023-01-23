Рогов: Киев срочно создает новые части, дабы избежать обвала фронта в Запорожье

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в срочном порядке создают новые части, чтобы избежать обвала фронта на запорожском направлении, заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram.

«Во избежание обвала запорожского фронта режим Зеленского в срочном порядке формирует на территории Запорожской и Днепропетровской областей новые соединения. Среди них 23-я и 33-я механизированные бригады ВСУ», — написал Рогов. По его словам, в указанные мехбригады собраны около полутора тысяч человек.

Накануне стало известно, что американская частная военная компания (ЧВК) «Моцарт» надеется заключить контракт с ВСУ на обучение военных. Однако на Западе сомневаются в успешности такого предприятия.