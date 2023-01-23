Teleghraph: основатель ЧВК «Моцарт» Милберн надеется заключить контракт с ВСУ

Американская частная военная компания (ЧВК) «Моцарт» надеется заключить контракт с Вооруженными силами Украины (ВСУ) на обучение военных. Об этом со ссылкой на основателя ЧВК Эндрю Милберна пишет Teleghraph.

Как сообщается, Милберн выразил надежду на то, что январь 2023-го ознаменуется первым контрактом с украинской армией. Telegraph отмечает, что ЧВК основала компанию для участия в тендерах на получение контрактов властей Украины. Вместе с тем газета усомнилась в том, что «Моцарт» получит этот контракт.

Кроме того, по информации Telegraph, ЧВК намерена получать указания от Вашингтона до вступления в конфликты, поскольку «группа надеется избежать любых неловких столкновений».

Ранее Милберн раскритиковал украинские власти и назвал Украину коррумпированным и испорченным государством. Он объяснил, что именно по этой причине старается заботиться о жителях республики и ее солдатах.

8 декабря в ЧВК «Моцарт» рассказали о больших потерях ВСУ. «Сведения, которые вы видите в СМИ, о том, что 70 процентов... жертв являются обыденностью, не преувеличены», — заявил тогда Милберн.