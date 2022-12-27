Основатель ЧВК «Моцарт» Милберн назвал Украину коррумпированным и испорченным государством

Полковник морской пехоты США в отставке Энди Милберн, который является основателем и руководителем частной военной компании (ЧВК) «Моцарт», обучающей солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), раскритиковал власти этой страны. Об этом он заявил в ходе интервью с ведущими YouTube-подкаста The Team House, на соответствующий выпуск обратил внимание американский журналист Макс Блюменталь в Twitter.

«Это коррумпированное, *** [испорченное] общество. Я не большой фанат Украины. (...) *** [отвратительная] власть», — высказался полковник и добавил, что именно по этой причине он старается заботиться о жителях этого государства и украинских солдатах.

«У меня к сумке прикреплен украинский флаг, но я не говорю "Боже мой, Украина такая потрясающая", потому что я понимаю, что ею правят *** [ненормальные] люди», — заключил Милберн.

Гость подкаста также похвалил храбрость украинских военных и их инициативность в бою, однако подчеркнул, что они часто совершают «зверства» со сдавшимися солдатами, снимают их на видео и распространяют запись в сети — это является серьезным нарушением международных конвенций, касающихся вооруженных конфликтов.

«Нельзя публиковать подобные материалы, а ВСУ всегда показывают то, что они творят с пленными. Не говоря уже о прочих нарушениях законов ведения войны. Убивать русских пленных — это...» — основатель ЧВК развел руками и добавил, что в то же время большинство групп, с которыми работали его инструкторы, были профессиональны и не прибегали к перечисленным действиям.

19 августа Милберн рассказал о подготовке военных ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе. По его словам, за последние месяцы обучение прошли 2,5 тысячи украинских солдат, и инструкторы ЧВК «Моцарт» «проделывают ту работу, которую не в состоянии проделать Вашингтон».