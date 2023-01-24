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20:41, 24 января 2023Мир

В доме еще одного политика США нашли секретные документы

CNN: в доме бывшего вице-президента США Пенса найдены секретные документы

Фото: Adriano Machado / Reuters

В доме еще одного политика США — бывшего вице-президента Майкла Пенса — нашли секретные документы, об этом пишет CNN со ссылкой на источники, знакомые с делом.

На прошлой неделе в штате Индиана адвокат Пенса обнаружил в доме политика около десятка документов, помеченных как секретные. После этого юрист передал бумаги в ФБР.

Уточняется, что Пенс попросил своего адвоката провести обыск в его доме из осторожности. В результате адвокат осмотрел четыре коробки в доме политика, после чего обнаружил небольшое количество документов с пометкой «секретно».

«Вице-президент Пенс не знал о существовании секретных или секретных документов в его личной резиденции. Он понимает высокую важность защиты конфиденциальной и секретной информации, он также готов и желает в полной мере сотрудничать с Национальным архивом и любым соответствующим расследованием», — написал представитель Пенса Грег Джейкоб.

Ранее президент США Джо Байден предложил Минюсту страны провести обыск в его доме. В результате проверки была найдена новая порция конфиденциальных документов.

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Виктория Кондратьева
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