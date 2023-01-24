В доме еще одного политика США нашли секретные документы
В доме еще одного политика США — бывшего вице-президента Майкла Пенса — нашли секретные документы, об этом пишет CNN со ссылкой на источники, знакомые с делом.
На прошлой неделе в штате Индиана адвокат Пенса обнаружил в доме политика около десятка документов, помеченных как секретные. После этого юрист передал бумаги в ФБР.
Уточняется, что Пенс попросил своего адвоката провести обыск в его доме из осторожности. В результате адвокат осмотрел четыре коробки в доме политика, после чего обнаружил небольшое количество документов с пометкой «секретно».
«Вице-президент Пенс не знал о существовании секретных или секретных документов в его личной резиденции. Он понимает высокую важность защиты конфиденциальной и секретной информации, он также готов и желает в полной мере сотрудничать с Национальным архивом и любым соответствующим расследованием», — написал представитель Пенса Грег Джейкоб.
Ранее президент США Джо Байден предложил Минюсту страны провести обыск в его доме. В результате проверки была найдена новая порция конфиденциальных документов.