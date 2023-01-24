Байден предложил Минюсту США провести проверку в своем доме

В Белом доме заявили, что Байден предложил Минюсту США провести обыски в его доме

Минюст США провел обыск в доме президента Джо Байдена в Уилмингтоне (штат Делавэр) проверку, в результате которой была обнаружена новая порция конфиденциальных документов, по его предложению. Об этом сообщил официальный представитель аппарата юрисконсульта Белого дома Иэн Сэмс, передает ТАСС.

По его словам, 13-часовая проверка была запланирована и согласована. «Это было добровольно. У них была беспрецедентная возможность получить доступ к личным рукописным заметкам, файлам, бумагам, спискам дел, памятным вещам и другим материалам 10-летней давности», — заявил Сэмс, подчеркнув, что консультировавшиеся с представителями Минюста адвокаты информировали Байдена о ходе проверки.

В то же время Сэмс отказался предоставить более детальную информацию о содержании материалов, обнаруженных в доме Байдена в Уилмингтоне, добавив, что старается не давать «слишком много комментариев» об этих документах. Он также подчеркнул, что Белый дом «готов добросовестно работать с Конгрессом» для определения дальнейших шагов.

В частном доме президента США Джо Байдена 22 января обнаружили еще шесть новых секретных документов после того, как 10 января стало известно, что в аналитическом центре Байдена были найдены секретные бумаги времен его вице-президентства.