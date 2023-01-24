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20:33, 24 января 2023Россия

Россиянин врезался в забор своего дома и сгорел заживо

Kras Mash: в Красноярске мужчина врезался на машине в забор своего дома и сгорел заживо

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Житель Красноярска врезался в забор своего дома и сгорел заживо за рулем машины. Об этом во вторник, 24 января, сообщает Telegram-канал Kras Mash.

О произошедшем сообщил очевидец аварии, который проезжал мимо. Мужчина рассказал, что увидел горящий автомобиль Volkswagen и перелез через ограду, предполагая, что его владелец спит в доме. В этот момент машина взорвалась, и в него отлетел один из осколков.

«Скорее всего, человек сел за руль, и, возможно, заклинило или что-то случилось такое, что он врезался в забор у себя в ограде, машина загорелась, и человек был внутри», — объяснил россиянин, ставший свидетелем событий.

По предварительным данным, из-за столкновения произошло короткое замыкание, а водитель машины потерял сознание. На место происшествия приехали пожарные, полицейские и скорая помощь.

Ранее сообщалось, что в Братске Иркутской области мужчина оказался заблокирован в микроавтобусе Nissan Serena и сгорел заживо. Машина была технически неисправна.

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Варвара Родикова
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