Американский «летающий штаб» заметили вблизи границ России и Белоруссии

Flightradar зафиксировал Boeing E-8C Joint STARS вблизи Калининградской области

Самолет боевого управления и целеуказания Военно-воздушных сил (ВВС) США замечен в небе над территорией Польши и Литвы. Об этом «Ленте.ру» стало известно из данных портала отслеживания авиаперелетов Flightradar.

Согласно его информации, Boeing E-8C Joint STARS, который называют «летающим штабом» из-за многофункциональности, с позывным REDEYE6 во вторник, 24 января, вылетел с авиабазы НАТО Рамштайн в Германии и проследовал в восточном направлении.

Известно, что около 13:30 мск воздушное судно пересекло пространство над польско-литовской границей и было зафиксировано над городом Лаздияй, расположенным чуть более чем в 50 километрах от Калининградской области России и примерно в 30 километрах от Гродненской области Белоруссии. Затем Boeing E-8C развернулся в районе Вильнюса, вылетел в обратном направлении и начал кружить вблизи Бреста.

В это же время в районе белорусско-украинской границы находился самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3A Sentry («Часовой») ВВС США с позывным NOVA62, а недалеко от Варшавы — многоцелевой заправщик Airbus A330-243MRTT ВВС Франции с позывным VANT91, вылетевший с авиабазы в Марселе.

Наконец, вдоль границы России с Польшей курсировал двухмоторный самолет электронной разведки и противодействия, созданный американской фирмой Gulfstream Aerospace Corporation, Gulfstream IV шведских ВВС с позывным SVF645 — на участке от Балтийской косы до польского города Августов он курсировал примерно с полудня.

20 января в небе над южными территориями Украины заметили неопознанный летательный аппарат. Средняя скорость движения объекта составляла чуть более 200 километров в час, а общее пройденное им расстояние — свыше полутысячи километров.