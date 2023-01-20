Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:00, 20 января 2023Бывший СССР

Неопознанный летательный аппарат заметили в небе над Украиной

Flightradar зафиксировал неопознанный летательный аппарат в небе над югом Украины

Фото: Ульяна Соловьева / РИА Новости

В небе над южными территориями Украины заметили неопознанный летательный аппарат. Об этом «Ленте.ру» стало известно из данных сервиса отслеживания авиаперелетов Flightradar.

Согласно его информации, воздушное судно около 15:30 мск в пятницу, 20 января, предположительно взлетело в районе населенного пункта Новый Буг Николаевской области, затем проследовало южнее и достигло Одесской области.

Далее аппарат фиксировался вблизи границы с Молдавией, добрался до прибрежного поселка Тузлы, затем развернулся в сторону поселка городского типа Сарата и начал следовать над приграничным пространством, минуя Тирасполь. На момент написания заметки полет продолжается вдоль украинско-молдавской границы, средняя скорость движения объекта составляет чуть более 200 километров в час. Общее пройденное им расстояние — свыше полутысячи километров.

Материалы по теме:
«Это первые ласточки войн будущего» Как гражданские беспилотники меняют ход боевых действий в Донбассе
«Это первые ласточки войн будущего»Как гражданские беспилотники меняют ход боевых действий в Донбассе
16 января 2023
Ракеты, танки и беспилотники: какое оружие Украине поставляет Запад?
Ракеты, танки и беспилотники:какое оружие Украине поставляет Запад?
29 октября 2022
Гиперзвук, испытания «Сармата» и «Терминатора»: как изменилось российское оружие в 2022 году
Гиперзвук, испытания «Сармата» и «Терминатора»:как изменилось российское оружие в 2022 году
30 декабря 2022

При этом известно, что в первые минуты после взлета позывной аппарата менялся несколько раз, среди них были BYKR02, PTHX02, IITHX02, FCKPTN2, в конце концов позывной был скрыт. По информации из открытых источников, BYKR02, как правило, используется для турецких ударных оперативно-тактических средневысотных БПЛА Bayraktar TB2. Другие данные об аппарате, летающем над Украиной, на данный момент отсутствуют.

13 января официальный представитель государственного предприятия «Укроборонпром» Наталья Сад рассказала, что разработка украинского ударного беспилотника прошла завершающую стадию. По ее словам, он способен нести 75 килограммов полезной нагрузки на расстояние до тысячи километров.

В октябре прошлого года гендиректор турецкой компании Baykar Халюк Байрактар заявил, что на украинском заводе компании будут собирать дроны Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci. Кроме того, планируется выпуск новых моделей, одна из которых, возможно, получит украинское название.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Неопознанный летательный аппарат заметили в небе над Украиной
Работник российской фермы угнал трактор ради свидания
Прокуратура Германии проверит «Русский дом»
В Чечне начнут выпускать «Джихад-машины»
Многоэтажку в российском городе атаковали крысы и тараканы
Известная телеведущая раскрыла недостаток популярного у россиян курорта
Появление сельского хозяйства в Европе связали с всплеском насилия
На Украине создали комиссию по расследованию крушения вертолета в Броварах
Экс-сотрудник российской колонии получил срок за сбыт наркотиков заключенным
Роберт Паттинсон появился на показе Dior в юбке
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.