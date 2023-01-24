Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:09, 24 января 2023Россия

Пригожин объяснил смысл штурма Артемовска бойцами ЧВК

Глава «Вагнера» Пригожин объяснил штурм Артемовска уничтожением боеспособных частей ВСУ

Фото: РИА Новости

Смысл штурма Артемовска (украинское название — Бахмут) заключается в уничтожении самых боеспособных частей Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин, его заявление приводится в Telegram-канале «Пресс-служба Пригожина».

Пригожин отметил, что в то время, как бойцы ЧВК уничтожают соединения ВСУ, регулярные российские войска высвобождаются для операций на других направлениях.

Материалы по теме:
«Что, пацаны поедут, а ты нет?» Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
«Что, пацаны поедут, а ты нет?»Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
24 ноября 2022
«Важно доказать заболевание» Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
«Важно доказать заболевание»Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
29 сентября 2022
«Люди стоят и смотрят в небо» Как живет Белгород — город на границе спецоперации
«Люди стоят и смотрят в небо»Как живет Белгород — город на границе спецоперации
19 октября 2022

«Все свои боеспособные части ВСУ отправляют в Бахмут. А ЧВК "Вагнер" их уничтожает, открывая на остальных направлениях оперативные возможности», — объяснил бизнесмен. Глава ЧВК добавил, что действия подконтрольных ему соединений сковывают ВСУ и не дают им производить наступательные действия.

Бои за Артемовск в Донецкой народной республике ведутся с августа 2022 года. По состоянию на 2020 год в населенном пункте проживали 73 тысячи человек. По словам военного аналитика, бывшего разведчика Анатолия Матвийчука, доминирование в этом городе позволит взять под контроль дорогу на Краматорск, а оттуда, возможно, пройти дальше — на Славянск.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
В срочных поставках на Украину усмотрели сигнал близости к проигрышу
Медведев заявил о достаточном запасе оружия у России
Педофил более полугода терроризировал ребенка в Москве
Обвиненный в изнасиловании самый титулованный футболист нанял адвоката Месси
Парикмахер опроверг миф о вреде окрашивания волос для беременных
В Госдуме поддержали предложение о проезде через границу по записи
Российский «Скиф-Д» испытали на орбите
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Путин рассказал о своей первой школьной учительнице
В зоне спецоперации погиб помогавший раненым священник
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.