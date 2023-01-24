Пригожин объяснил смысл штурма Артемовска бойцами ЧВК

Глава «Вагнера» Пригожин объяснил штурм Артемовска уничтожением боеспособных частей ВСУ

Смысл штурма Артемовска (украинское название — Бахмут) заключается в уничтожении самых боеспособных частей Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин, его заявление приводится в Telegram-канале «Пресс-служба Пригожина».

Пригожин отметил, что в то время, как бойцы ЧВК уничтожают соединения ВСУ, регулярные российские войска высвобождаются для операций на других направлениях.

«Все свои боеспособные части ВСУ отправляют в Бахмут. А ЧВК "Вагнер" их уничтожает, открывая на остальных направлениях оперативные возможности», — объяснил бизнесмен. Глава ЧВК добавил, что действия подконтрольных ему соединений сковывают ВСУ и не дают им производить наступательные действия.

Бои за Артемовск в Донецкой народной республике ведутся с августа 2022 года. По состоянию на 2020 год в населенном пункте проживали 73 тысячи человек. По словам военного аналитика, бывшего разведчика Анатолия Матвийчука, доминирование в этом городе позволит взять под контроль дорогу на Краматорск, а оттуда, возможно, пройти дальше — на Славянск.