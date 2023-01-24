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15:00, 24 января 2023Культура

Создатели «Смешариков» пожаловались на проблемы с западным ПО

Создатели «Смешариков» и «Фиксиков» столкнулись с проблемой истечения лицензий на ПО

Кадр: мультфильм «Смешарики»

Создатели «Смешариков» и «Фиксиков» столкнулись с проблемой истечения лицензий на западное программное обеспечение (ПО). Об их жалобах сообщает РБК.

Глава производителя франшиз — ГК «Рики» — Юлия Немчина рассказала, что почти вся российская анимационная индустрия использует международные программы. Старые лицензии на них будут действовать до лета. Немчина выразила надежду на то, что Министерство цифрового развития найдет решение проблемы.

Ситуация с техникой не такая тяжелая, добавила глава «Рики». По ее словам, все необходимое «железо» было куплено еще в 2021 году.

Ранее министр культуры России Ольга Любимова заявила, что в стране необходимо выпускать около 300 отечественных проектов в год, чтобы поддерживать кинопрокат. Любимова отметила, что в связи с уходом из страны голливудских мейджоров ситуация в кинотеатральной индустрии в настоящее время очень сложная. Министр добавила, что ее коллеги ищут новые решения, чтобы сохранить киноотрасль в России.

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Марина Погосян
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