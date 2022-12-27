В Минкульте заявили о необходимости выпускать 300 отечественных фильмов в год

Министр культуры Любимова заявила, что в России необходимо выпускать 300 фильмов в год

Министр культуры Ольга Любимова заявила, что в России необходимо выпускать около 300 отечественных фильмов в год, чтобы поддерживать кинопрокат. Ее слова передает ТАСС.

Любимова отметила, что ситуация в кинотеатральной индустрии в настоящее время «очень сложная» в связи с уходом из страны голливудских мейджоров. «Конечно, кинотеатры жили в другой экономической модели. Фильмов было много, контента было много. Был американский, европейский, авторский. Да, поменялась модель, поменялась ситуация. Значит, нужно учиться договариваться с другими организациями, искать своего зрителя. Он раньше просто сам приходил», — пояснила министр.

Любимова заявила, что, учитывая нынешнюю ситуацию, в стране необходимо выпускать около 300 фильмов, 60 из которых будут крупными релизами. Всего на производство российских картин в 2022 году было выделено 11,6 миллиарда рублей, уточнила она. Министр добавила, что ее коллеги дополнительно ищут новые решения, чтобы сохранить киноотрасль в России.

После начала спецоперации на Украине из России ушли кинокомпании Universal Pictures, The Walt Disney Company, Warner Bros., Sony Pictures, Paramount и Lionsgate, отказавшись от проката своих фильмов в стране.

Ранее сообщалось о том, что в России закрылась почти половина кинозалов с начала 2022 года.