В России закрылась почти половина кинозалов с начала спецоперации

В России закрылся 41 процент кинозалов с начала спецоперации на Украине

В России закрылся 41 процент кинозалов с начала специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексея Воронкова.

Данные о закрывшихся кинозалах были получены по состоянию на август 2022 года. Уточняется, что всего в России насчитывается 5,7 тысячи кинозалов. Подобная ситуация была вызвана западными санкциями, в частности, уходом или приостановки деятельности на российском рынке крупнейших кинокомпаний, таких как The Walt Disney Company, Sony Pictures и Warner Bros.

«Сейчас горизонт планирования по российским фильмам сократился до трех месяцев максимум, по иностранным картинам уже никто не планирует. Горизонт планирования выживания кинотеатров сократился до двух недель», — заявил Воронков.

Глава АВК также добавил, что на сегодняшний день в России из 2,1 тысячи кинотеатров закрыто чуть более 150. По его словам, в некоторых крупных 12-зальных кинотеатрах из-за нехватки контента работает только половина залов.

Ранее в России предложили разрешить прокат иностранного кино без лицензии.