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07:27, 24 января 2023Наука и техника

В США рассказали о перспективах российского «Терминатора»

Автор Forbes Хэмблинг: БМПТ «Терминатор» может стать новым этапом в танковой эволюции

Фото: Минобороны РФ / Global Look Press

Российская боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» может стать новым этапом эволюции в танкостроении. О перспективах машины рассказывает Forbes.

Как отмечается в материале издания из США, машина участвовала в специальной военной операции (СВО) и хорошо себя показала. Поэтому Киеву следовало бы задуматься о собственном аналоге данной боевой машины Вооруженных сил (ВС) России.

Автор материала, технический журналист Дэвид Хэмблинг пишет, что Украина отчаянно нуждается в западных танках, чтобы перейти в наступление. Многие аналитики сходятся в том, что без них она не справится. При этом не исключено, что «будущее отнюдь не за традиционными танками с тяжелыми орудиями».

Как считает Хэмблинг, именно «БМПТ может оказаться последней уцелевшей машиной на поле боя и действительно решить исход конфликта, а не нашумевшие танки».

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Марина Совина
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