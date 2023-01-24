Находившийся в депрессии турист погиб на глазах у работников парка в Таиланде

Bangkok Post: отдыхавший в Таиланде турист из Германии погиб на глазах у работников парка

Немецкий турист, предположительно находившийся в депрессии, погиб на глазах у работников парка во время отдыха в Таиланде. Об этом пишет Bangkok Post.

По данным издания, трагедия произошла в национальном парке Хат Ноппарат Тара-Му Ко Пхи Пхи в провинции Краби в субботу, 21 января. Отмечается, что отдыхающий из Германии упал со скалы и разбился насмерть. Свидетелями случившегося оказались находившиеся неподалеку сотрудники парка.

Спасатели обнаружили его тело под обрывом ночью в воскресенье, 22 января. Правоохранители заявили, что уведомят посольство ФРГ о результатах вскрытия.

По словам представителя местной полиции, незадолго до этой ситуации с ним связался другой немецкий турист, который сообщил, что его сын гуляет в одиночку в горной местности. Звонивший также сказал, что его родственник страдает от депрессии и попросил немедленно его разыскать.

Ранее в декабре американский турист остался без денег в Таиланде и покончил с собой в аэропорту Пхукета. Врачи пытались спасти мужчину по пути в больницу, однако безуспешно. Отмечается, что путешественник долгое время находился в депрессии.