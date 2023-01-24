Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:55, 24 января 2023Силовые структуры

Россиянин предстанет перед судом за убийство милиционера в 2002 году

В Архангельске местный житель предстанет перед судом за убийство милиционера в 2002 году

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

44-летний житель Архангельска предстанет перед судом по обвинению в убийстве 32-летнего бывшего участкового уполномоченного милиции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Архангельской области.

По данным следствия, 2 мая 2002 года у берега Северной Двины было найдено тело милиционера. В ходе расследования выяснилось, что его утопили. В течение 20 лет преступление оставалось нераскрытым.

Однако в 2022 году благодаря совместным усилиям сотрудников СКР, МВД и ФСИН выяснилось, что к убийству были причастны двое местных жителей, один из которых совершил суицид в 2020 году.

Следователям стало известно, что весной 2002 года 24-летний россиянин и его 18-летний приятель поссорились на улице с милиционером, после чего избили его палкой, оттащили к реке и утопили. Когда тело потерпевшего было обнаружено, 18-летний соучастник предпринял первую попытку покончить с собой, однако у него не получилось. Спустя 18 лет ему удалось свести счеты с жизнью.

Его подельник за это время совершил второе убийство и получил срок. В 2022 году он был вновь задержан и заключен под стражу. Вину в содеянном он не признал.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчину приговорили к 15 годам колонии за убийство двух милиционеров в 90-х.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Германия согласилась отправить танки на Украину
США заявили о скором принятии решения по отправке танков Украине
Москвичи обвинили фирму по борьбе с насекомыми в подкидывании тараканов в дом
Вандал получил срок за повреждение фонарей на Львином мосту в Петербурге
Адвокат Киркорова рассказал подробности о проблемах певца с недвижимостью
Россиянин предстанет перед судом за убийство милиционера в 2002 году
Группа Panic! At The Disco прекратит свое существование
Жильцов дома в Москве атаковали грызуны
Житель российского города поскользнулся на неочищенной дорожке на мосту и умер
Европа смогла значительно снизить потребление газа
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.