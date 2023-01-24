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15:16, 24 января 2023Интернет и СМИ

В срочных поставках на Украину усмотрели сигнал близости к проигрышу

В Asia Times усмотрели в срочных поставках вооружений Украине сигнал близости к проигрышу

Фото: Reuters

Срочные поставки вооружений Украине свидетельствуют о том, что страна как никогда близка к проигрышу в конфликте с Москвой. Такой сигнал в оснащении Киева усмотрел колумнист Стивен Брайен, свои предположения он высказал в статье для гонконгского издания Asia Times.

Автор отметил, что поставки Киеву танков, систем противовоздушной обороны и запускаемых с земли бомб с высокой дальностью можно расценить как ответ на «отчаянные просьбы» Украины. Вместе с тем происходящее, указал он, свидетельствует и о других проблемах. «Эта поспешная и срочно предоставленная помощь указывает на то, что в Киеве не все в порядке, что он как никогда близок к поражению в конфликте с Россией», — рассудил Брайен.

Большинство из предоставленного стране оснащения направлено на то, чтобы изменить текущую обстановку в пользу Украины, добавил колумнист. Кроме того, по мнению Брайена, почти нет сомнений в том, что передача Киеву подобных вооружений выльется в более крупный конфликт в Европе.

Ранее обозреватель The Wall Street Journal Дэниел Самет заявил, что США нужно отправить танки на Тайвань вместо Украины. Он выразил уверенность в том, что Киев является «примером провала сдерживания», в то время как Тайвань куда важнее для американской безопасности и благополучия.

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Олег Давыдов
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