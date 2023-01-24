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04:29, 24 января 2023Интернет и СМИ

В США призвали отправить американские танки на Тайвань вместо Украины

WSJ: колумнист Самет заявил, что США должны отправить танки на Тайвань вместо Украины

Фото: Ints Kalnins / Reuters

США необходимо отправить танки Abrams на Тайвань вместо Украины, призвал обозреватель The Wall Street Journal (WSJ) Дэниел Самет.

Как заявил колумнист, Украина является «примером провала сдерживания», в то время как Тайвань гораздо важнее для американской безопасности и благополучия.

Самет считает, что геополитический центр тяжести и большая часть интересов Вашингтона сосредоточены в Индо-Тихоокеанском регионе. При этом, указал он, республиканцы обеспокоены тем, что США делают недостаточно для борьбы с Китаем. По его мнению, поставка американских танков Украине была бы ошибкой.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США пока не приняли окончательного решения относительно возможных поставок Украине танков Abrams.

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Марина Совина
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