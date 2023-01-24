В США призвали отправить американские танки на Тайвань вместо Украины

WSJ: колумнист Самет заявил, что США должны отправить танки на Тайвань вместо Украины

США необходимо отправить танки Abrams на Тайвань вместо Украины, призвал обозреватель The Wall Street Journal (WSJ) Дэниел Самет.

Как заявил колумнист, Украина является «примером провала сдерживания», в то время как Тайвань гораздо важнее для американской безопасности и благополучия.

Самет считает, что геополитический центр тяжести и большая часть интересов Вашингтона сосредоточены в Индо-Тихоокеанском регионе. При этом, указал он, республиканцы обеспокоены тем, что США делают недостаточно для борьбы с Китаем. По его мнению, поставка американских танков Украине была бы ошибкой.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США пока не приняли окончательного решения относительно возможных поставок Украине танков Abrams.