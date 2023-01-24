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07:45, 24 января 2023Путешествия

Турист отдохнул в Абхазии и описал поездку фразой «условия как для скота»

Российский путешественник в блоге на «Яндекс.Дзене» пожаловался на обслуживание в Абхазии

Фото: Shutterstock

Российский турист отправился на отдых в Абхазию и описал поездку фразой «условия как для скота». О впечатлениях путешественника рассказывается в блоге «Мой автодом» на платформе «Яндекс.Дзен».

Турист поделился, что заранее снял себе гостевой дом, однако был разочарован общей душевой на девять человек и полной антисанитарией. Он также пожаловался на духоту, мух и «ужасные запахи канализации». Поскольку поездка была организована в самый пик отпускного сезона, мужчина не смог никуда съехать.

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Путешественник также возмутился обслуживанием в местных ресторанах и кафе, где, по его мнению, «деньги пытаются урвать за все». «Лица кислые, глаза закатывают, просто заприметив на горизонте клиента. Ценник кусается, еда везде разная», — описал он.

Турист решил, что больше не поедет в Абхазию, заметив при этом, что местные жители не намерены менять отношение к туристам и будут продолжать предоставлять «условия как для скота».

Ранее премьер-министр Абхазии Александр Анкваб заявил, что цены на отдых в республике могут снизиться для российских туристов после запуска рейсов в Россию. Чиновник рассказал, что к концу 2024 года планируется завершить капитальную реконструкцию аэропорта Сухума, после чего рейсы будут запущены в российские города.

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Зарина Дзагоева
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