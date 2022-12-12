В Абхазии назвали условие снижения цен на отдых в республике

Премьер-министр Абхазии Анкваб: цены на отдых снизятся после запуска рейсов в Россию

Цены на отдых в Абхазии могут снизиться для российских туристов после запуска рейсов в Россию. Такое условие назвал премьер-министр республики Александр Анкваб в интервью РИА Новости.

Чиновник рассказал, что к концу 2024 года планируется завершить капитальную реконструкцию аэропорта Сухума, после чего рейсы будут запущены в российские города. «Цены разные, но в основном это будут цены, вполне устраивающие российского туриста», — отметил он.

По подсчетам специалистов, воздушная гавань сможет принимать до пяти тысячи пассажиров в сутки, что положительно скажется на стоимости туров для россиян. «Наша мечта — это конец 2024 года. Если дальше все хорошо будет складываться, то будет так. Пока прямых сообщений нет, что будет — посмотрим», — резюмировал Анкваб.

Ранее в декабре сообщалось, что в Минэкономразвития разработали проект дорожной карты восстановления авиасообщения между Россией и Абхазией. Так, планируемая пропускная способность аэропорта после первого этапа реконструкции составит 400 пассажиров в час, или три миллиона пассажиров в год.