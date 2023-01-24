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17:43, 24 января 2023Ценности

Алена Водонаева сделала пластику за миллион рублей

Телеведущая Алена Водонаева призналась, что сделала пластику груди за миллион рублей

Фото: @alenavodonaeva

Российская журналистка и телеведущая Алена Водонаева раскрыла всю правду о своих пластических операциях. Публикация об этом появилась на YouTube-канале нового выпуска шоу «Вопрос ребром».

Так, 40-летняя знаменитость рассказала, что в 2017 году перенесла одно хирургическое вмешательство. «У меня была одна пластическая операция: на грудь. Я отдала миллион рублей. Потому что операция была сложная, не просто, как обычные девушки делают», — призналась она.

По словам Водонаевой, ей пришлось обратиться за помощью к хирургу после родов, чтобы уменьшить грудь. «Стала чуть поменьше — на два размера. Зато классной формы», — поделилась подробностями о сделанной пластике звезда.

Ранее продюсер Яна Рудковская также рассказала о своих пластических операциях. По словам 48-летней Рудковской, она никогда не вводила в лицо филлеры и ботокс, а также не изменяла форму губ посредством косметологии. При этом предпринимательница призналась, что уменьшала грудь и делала операцию по коррекции фигуры.

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Карина Черных
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