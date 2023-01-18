Яна Рудковская делала операцию по коррекции фигуры и уменьшала грудь

Российский продюсер Яна Рудковская рассказала о своих пластических операциях. Публикацию на эту тему она разместила в личном Telegram-канале.

По словам 48-летней Рудковской, она никогда не вводила в лицо филлеры и ботокс, а также не изменяла форму губ посредством косметологии. Вдобавок бизнесвумен отказалась от наращенных ресниц, волос и ногтей. При этом предпринимательница призналась, что уменьшала грудь и делала операцию по коррекции фигуры.

Знаменитость заявила, что уважает женщин, которые «красиво становятся зрелыми и также красиво стареют». «Это ведь тоже надо уметь: не попасться на уловку филлеров, бесконечных подтяжек, бесконечного ботокса и не стать похожей на человекоподобного робота с эффектом зловещей логины», — отметила автор поста.

Жена фигуриста Евгения Плющенко сопроводила свои высказывания фотографиями именитых актрис, среди которых — Сара Джессика Паркер, Шэрон Стоун, Джоди Фостер, Джилиан Андерсон и другие знаменитости. «От возраста не убежишь. Но никто из мировых звезд первой категории не стесняется своих морщин — все стареют красиво», — заключила продюсер.

В январе 2022 года Яна Рудковская назвала сумму своего заработка. Предпринимательница заявила, что в среднем ежегодно получает два миллиона долларов после уплаты налогов.