Режиссер выдвинутого на «Оскар» якутского фильма рассказал о знакомстве с героем

Режиссер выдвинутого на «Оскар» фильма Арбугаев заявил, что познакомился с героем случайно

Брат и сестра Максим и Евгения Арбугаевы — авторы номинированного на «Оскар» якутского фильма «Выход» — познакомились с героем своей картины случайно. Об этом телеканалу «Якутия 24» рассказал сам режиссер.

Арбугаев отметил, что в случае с фильмом «Выход» идея проекта нашла его сама. «Есть такая тема, когда не ты находишь идею фильма, проекта или героя, а идея тебя сама находит. И тут произошла вот эта магия — все соединилось, все встретились на берегу Чукотского моря», — заявил он.

По словам режиссера, впечатление от встречи с ученым было столь сильным, что он и его сестра провели со специалистом три месяца в экспедиции в Арктике. Также Арбугаев добавил, что герой ленты видел фильм и он ему понравился.

Кинолента «Выход» рассказывает историю биолога Максима Чакилева, который ежегодно приезжает на Чукотку для наблюдения за миграцией моржей. Таким образом ученый пытается понять, что заставляет тысячи животных за одну ночь выбираться на берег. Картина Арбугаевых попала в число номинантов на премию «Оскар» в категории «Лучший короткометражный документальный фильм». Церемония награждения пройдет 12 марта.