МАГАТЭ не обнаружило военную технику ВСУ на АЭС

Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что инспекторы не обнаружили технику ВСУ на украинских АЭС

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не обнаружили военную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории украинских АЭС. Об этом заявил глава агентства Рафаэль Гросси, сообщает Reuters.

«Результат проверок [инспекторами наличия на АЭС техники и боеприпасов] был отрицательным», — заявил Гросси на пресс-конференции.

Ранее глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что украинские военные хранят переданное Западом вооружение на атомных электростанциях. По его словам, в частности, на АЭС складируются ракеты к комплексам РСЗО HIMARS и иностранным системам ПВО. Только за последнюю неделю на Ровенскую АЭС было направлено несколько вагонов с оружием, оно доставлялось через станцию Рафаловка, уточнил глава СВР.