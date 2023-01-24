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19:18, 24 января 2023Бывший СССР

МАГАТЭ не обнаружило военную технику ВСУ на АЭС

Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что инспекторы не обнаружили технику ВСУ на украинских АЭС

Фото: West Asia News Agency / Reuters

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не обнаружили военную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории украинских АЭС. Об этом заявил глава агентства Рафаэль Гросси, сообщает Reuters.

«Результат проверок [инспекторами наличия на АЭС техники и боеприпасов] был отрицательным», — заявил Гросси на пресс-конференции.

Ранее глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что украинские военные хранят переданное Западом вооружение на атомных электростанциях. По его словам, в частности, на АЭС складируются ракеты к комплексам РСЗО HIMARS и иностранным системам ПВО. Только за последнюю неделю на Ровенскую АЭС было направлено несколько вагонов с оружием, оно доставлялось через станцию Рафаловка, уточнил глава СВР.

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Алевтина Запольская
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