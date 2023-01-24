Зеленский обсудил с Макроном поставку легких танков Украине

Президент Украины Зеленский обсудил с лидером Франции Макроном поставку легких танков ВСУ

Украинский президент Владимир Зеленский обсудил со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном поставки Парижем легких танков для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) и помощь в укреплении их обороноспособности. Об этом сообщается в Telegram-канале главы Украины.

Зеленский поблагодарил Париж за прорывное решение предоставить легкие танки и за дальнейшее усиление обороноспособности Украины. Он напомнил, что Франция обеспечивает ВСУ передовыми системами противовоздушной обороны. Глава Украины обсудил с Макроном меры, направленные на урегулирование украинского конфликта.

Ранее сообщалось, что власти Франции рассматривают возможность отправки на Украину собственных танков Leclerc, чтобы тем самым убедить германские власти поставить Киеву танки Leopard.