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22:44, 24 января 2023Мир

Зеленский обсудил с Макроном поставку легких танков Украине

Президент Украины Зеленский обсудил с лидером Франции Макроном поставку легких танков ВСУ
Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский

Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Украинский президент Владимир Зеленский обсудил со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном поставки Парижем легких танков для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) и помощь в укреплении их обороноспособности. Об этом сообщается в Telegram-канале главы Украины.

Зеленский поблагодарил Париж за прорывное решение предоставить легкие танки и за дальнейшее усиление обороноспособности Украины. Он напомнил, что Франция обеспечивает ВСУ передовыми системами противовоздушной обороны. Глава Украины обсудил с Макроном меры, направленные на урегулирование украинского конфликта.

Ранее сообщалось, что власти Франции рассматривают возможность отправки на Украину собственных танков Leclerc, чтобы тем самым убедить германские власти поставить Киеву танки Leopard.

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Марина Совина
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