Перевозившие детей автобусы попали в ДТП в российском регионе

Два следовавших из Кызыла в Хакасию автобуса с детьми съехали в кювет

В Республике Тыва два следовавших из Кызыла автобуса с детьми съехали в кювет. О ДТП сообщил официальный представитель прокуратуры по российскому региону Игорь Оюн, его слова приводятся на сайте надзорного органа.

В прокуратуре объяснили, что перевозившие детей автобусы направлялись из Кызыла в санаторий «Шира» в Республике Хакасия.

«По предварительным данным, из трех автобусов с детьми, следовавших в соседний регион, два автобуса съехали в кювет. В результате ДТП пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Там добавили, что для выяснения обстоятельств произошедшего на место выехал и.о. прокурора Пий-Хемского района Аян Опай.

По данным РИА ФАН, в транспортных средствах находились 128 детей, а также шесть сопровождающих.

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