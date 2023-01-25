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09:00, 25 января 2023Россия

Восьмиклассник угнал авто каршеринга и несколько часов катался по Петербургу

В Петербурге 13-летний школьник угнал авто каршеринга и несколько часов катался по городу

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Санкт-Петербурге 13-летний школьник угнал автомобиль каршеринга и несколько часов катался по городу. Об этом сообщается в Telegram-канале «78 Новости».

По данным издания, восьмиклассник заметил Kia Rio на Клинском проспекте. Он проехал на нем от Адмиралтейского района до Красносельского. Позже подростка обнаружили на 2-й Комсомольской улице у дома №49.

Во время заезда на угнанной машине подросток никого не сбил. В настоящий момент петербургские правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

В декабре 2022 года в подмосковных Химках 16-летний подросток угнал авто каршеринга, устроил ДТП и сбежал.

Он рассказал полицейским, что с другом нашел на парковке торгового центра «Мега Химки» незакрытую машину, после чего решил взять ее покататься. Школьник вместе с матерью пришел в полицию и признался в угоне.

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Анна Щербакова
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