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14:32, 23 декабря 2022Россия

Под Москвой подросток угнал автомобиль каршеринга и устроил ДТП

В Подмосковье подросток угнал автомобиль каршеринга, устроил ДТП и сбежал
Архивное фото

Архивное фото . Фото: АГН «Москва»

В Химках в Подмосковье 16-летний подросток угнал автомобиль каршеринга, устроил ДТП и сбежал. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По данным телеканала, авария случилась в ноябре на Заводской улице, но никто не обратился в правоохранительные органы. 22 декабря подросток с матерью пришел в полицию и признался в угоне.

Школьник рассказал, что он с другом нашел на парковке торгового центра «Мега Химки» незакрытую машину, после чего решил взять ее покататься. Подросток сел за руль, попал в аварию и решил сбежать.

Ранее в Хакасии 14-летний школьник, напившийся с матерью алкогольных напитков, взял ее машину и погиб в ДТП, которое сам же и устроил. Подросток за рулем Honda Accord съехал с дороги, машина перевернулась. В результате школьник погиб — он не был пристегнут.

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Анастасия Шейкина
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