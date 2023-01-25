Россиянин посетил Абхазию и пожаловался на обман и хамское отношение к туристам

Автор блога «Мой автодом» пожаловался на хамское отношение к туристам в Абхазии

Российский турист посетил Абхазию и рассказал об обмане туристов и хамском отношении к ним со стороны местных жителей. О разочарованиях от путешествия он написал в блоге «Мой автодом» на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам молодого человека, несмотря на популярность места, которое «многие привыкли воспевать», стоит понимать, что регион совсем не богатый, и это бросается в глаза. «Плюс ко всему на неопытных туристах хотят подзаработать и не всегда легально. Если соберетесь отдыхать в этих краях, то будьте готовы к тому, что могут встретиться откровенные хамы и хитрые обманщики», — пожаловался россиянин.

Путешественник подчеркнул, что далеко не все абхазы относятся к отдыхающим из России хорошо. «Для некоторых необразованных и грубых личностей из Абхазии русские — источник всех их жизненных невзгод, поэтому они должны платить да немало», — отметил автор блога.

Тем, кто собирается в Абхазию, автор материала посоветовал заранее узнать о платных и бесплатных достопримечательностях, чтобы не «нарваться на разводил». «Друг рассказывал про рэкет средь бела дня: у бесплатной достопримечательности караулил крепкий парнишка, требовал 200 рублей за проход, — рассказал турист. — Мой друг не из робкого десятка, попросил сразу чек и бумаги, в которых указано, что проход платный. Хорошо, что "охранник" оказался неагрессивным и просто отстал».

В заключение парень рекомендовал отдыхающим не спешить восхищаться местным колоритом на рынках, поскольку продавцы нередко выдают адыгейские сыры за «местные», а приписки «домашнее» при выборе вина вовсе лучше остерегаться.

«Мне в Абхазии не просто не понравилось, а иногда было откровенно не по себе. Чувствуется напряжение. Конечно, встречались на моем пути и хорошие люди, я им искренне благодарен, но вымогатели смущают, регион чужой и как быть не знаешь», — высказался блогер.

Ранее морпорт Сочи пообещал россиянам запустить пассажирское сообщение в Грузию и Абхазию по Черному морю, в настоящее время ведутся переговоры. Запуск намечен на лето 2023 года. Предварительно уже известно, что перевозки из Сочи в Грузию будут осуществляться в Батуми.